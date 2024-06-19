Як показує дослідження, опубліковане у книзі "Немовлята в групах", дітки вже з шести місяців реагують на спілкування з іншими немовлятами. І вони отримують від цього задоволення.

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Наші доісторичні предки жили, добували їжу, полювали, захищалися та виховували своїх дитинчат групами. Отже, логічно, що сучасні діти народжуються зі здатністю та навіть потребою також перебувати у групі.

Чарівні діти / Фото unsplash

Будь-хто, хто спостерігає за тим, як немовлята поводяться у великих сім’ях, на ігрових майданчиках чи в групах батьків, невдовзі побачить, наскільки вони налаштовані на групову динаміку, особливо коли знаходяться поруч із однолітками.

Бен Бредлі та Джейн Марго Селбі, викладачі факультету психології університету Чарльза Стерта, що в Австралії, впродовж 25 років досліджували, чи народжуються малюки вже адаптованими до життя в групах. Вони запросили 51 дитину віком від шести до дев’яти місяців, які раніше не були знайомі одне з одним, у спеціально обладнані студії звукозапису.

Після того, як батьки посадили своїх малюків у дитячі кріселка, всі дорослі покинули студію. Дослідження виявило, що дітки весело гралися вже протягом 25 хвилин перебування в одному просторі.

Науковці продемонстрували, що немовлята в цих групах використовують багато типів спілкування одночасно: дотик, озвучування, жестикуляцію, зміну пози, наслідування. Дітки протягом кількох хвилин розвивають досить складні взаємодії, винаходять ігри та створюють форми музики разом.

З іншого боку, якщо дитина плаче, інші члени групи, швидше за все, намагатимуться втішити її чи його, часто успішно – дивлячись і вимовляючи голос, або махаючи рукою, або нахиляючись і простягаючи руку, торкаючись до засмученої дитини.

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