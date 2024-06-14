Позбавлення батьківських прав — це крайній захід, який застосовується лише у разі наявності чітких підстав, визначених законодавством. Важливо дотримуватися всіх процедурних вимог та звертатися до кваліфікованих фахівців для отримання необхідних консультацій і підтримки, повідомляє Baby 24.

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Відповідями на поширені питання та корисними порадами поділилася Дарини Старовойтова, партнерка, адвокатка, керівниця цивільної практики АО "Verity Group".

Процедура позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав відбувається виключно в судовому порядку. Перший крок до цього – підготовка необхідних доказів, які підтверджують підстави для позбавлення. Це можуть бути довідки про заборгованість зі сплати аліментів, характеристики, дані про насильство над дитиною, психологічні висновки, акти обстеження умов проживання та інші документи.

Наступним етапом є складення позовної заяви з детальним описом ситуації та зверненням до суду за місцем проживання відповідача. Справа розглядається в загальному позовному провадженні із залученням служби у справах дітей, яка надає висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав.

Наступний етап – складення позову із детальним зазначенням ситуації, фактів, обставин, з наведенням конкретних підстав для позбавлення батьківських прав, посиланням на відповідні докази та звернення до суду,

– зазначає Дарина Старовойтова.

Несплата аліментів як підстава для позбавлення батьківських прав

Експертка Дарина Старовойтова наголошує, що несплата аліментів не є підставою для позбавлення батьківських прав. За її словами, у разі несплати аліментів настає інша відповідальність: фінансова, адміністративна, кримінальна, а також застосування заходів, визначених Законом України "Про виконавче провадження". Таким чином, заборгованість по аліментах не може бути єдиним аргументом для позбавлення батьківських прав.

Підстави для позбавлення батьківських прав

Відповідно до Статті 164 Сімейного кодексу України, батько чи мати можуть бути позбавлені батьківських прав у разі, якщо вони не забрали дитину з пологового будинку без поважної причини та протягом шести місяців не виявляли батьківського піклування, ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини, жорстоко поводяться з нею, є хронічними алкоголіками або наркоманами, вдаються до експлуатації дитини або засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Відповідно до ст. 164 Сімейного кодексу України мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування,

– пояснює адвокатка Дарина Старовойтова.

Відстрочка для батьків трьох дітей

Старовойтова зазначає, що особа, позбавлена батьківських прав, втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання. Таким чином, навіть якщо батько має трьох і більше дітей, він не може отримати відстрочку, якщо позбавлений батьківських прав щодо когось із них.

Аліменти після позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав не звільняє від обов'язку щодо утримання дитини. Особа, позбавлена батьківських прав, зобов'язана продовжувати сплачувати аліменти. Це важлива деталь, яку слід враховувати при розгляді таких справ.

Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини,

– наголошує експертка.

Згода батьків на позбавлення батьківських прав

Згода батьків на позбавлення батьківських прав не є достатньою підставою для задоволення позову, якщо інші підстави відсутні. Дарина Старовойтова пояснює, що відмова батьків від дитини суперечить моральним засадам суспільства та не відповідає інтересам дитини.

Визнання матір’ю або батьком позову про позбавлення батьківських прав не може бути єдиною підставою для задоволення позову,

– пояснює Старовойтова.

Суд має враховувати наявність підстав, визначених Сімейним кодексом України.