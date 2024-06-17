Багатодітний батько-одинак

Натану Чану з Канади 39 років. Йому 10 років відмовляли в усиновленні, тому він пішов іншим шляхом – скористався послугами сурогатних матерів.

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Він витратив 361 тисячу доларів, аби мати кількох дітей. Тепер він щасливий батько двох доньок та сина.

Мати дітей — це найкраще рішення у моєму житті. Пишаюся тим, що став батьком-одинаком за власним вибором,

– розповів Чан.

Щаслива сім'я / Фото JAM PRESS

У сім'ю ще може прийти жінка

Рішення про створення сім'ї без партнерки Натан прийняв ще у 2010 році. Зараз йому дуже добре з дітьми, але він відчуває тиск суспільства. Він сподівався знайти "ту саму", однак стосунки не складалися.

Чоловіка часто запитують про особисте життя, на що він відповідає, що окрім дітей зараз не має нікого. Втім, він відкритий до стосунків і ще все може змінитися.

Також він сподівається, що його приклад надихне самотніх чоловіків створювати сім'ю, адже життя швидко минає і є шанс так і не зустріти свою другу половинку.