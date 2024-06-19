Как показывает исследование, опубликованное в книге "Младенцы в группах", детки уже с шести месяцев реагируют на общение с другими младенцами. И они получают от этого удовольствие.

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Наши доисторические предки жили, добывали пищу, охотились, защищались и воспитывали своих детенышей группами. Итак, логично, что современные дети рождаются со способностью и даже потребностью также находиться в группе.

Волшебные дети / Фото unsplash

Любой, кто наблюдает за тем, как младенцы ведут себя в больших семьях, на игровых площадках или в группах родителей, вскоре увидит, насколько они настроены на групповую динамику, особенно когда находятся рядом со сверстниками.

Бен Брэдли и Джейн Марго Селби, преподаватели факультета психологии университета Чарльза Стерта, что в Австралии, в течение 25 лет исследовали, рождаются ли малыши уже адаптированными к жизни в группах. Они пригласили 51 ребенка в возрасте от шести до девяти месяцев, которые ранее не были знакомы друг с другом, в специально оборудованные студии звукозаписи.

После того как родители посадили своих малышей в детские кресла, все взрослые покинули студию. Исследование выявило, что детки весело играли уже в течение 25 минут пребывания в одном пространстве.

Ученые продемонстрировали, что младенцы в этих группах используют много типов общения одновременно: прикосновение, озвучивание, жестикуляцию, изменение позы, подражание. Детки в течение нескольких минут развивают достаточно сложные взаимодействия, изобретают игры и создают формы музыки вместе.

С другой стороны, если ребенок плачет, другие члены группы, скорее всего, будут пытаться утешить ее или его, часто успешно – глядя и произнося голос, или махая рукой, или наклоняясь и протягивая руку, прикасаясь к расстроенному ребенку.

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