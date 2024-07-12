Як захищати дітей від спеки

Батькам радять пильно стежити за станом дітей, адже це допоможе побачити ранні ознаки теплової хвороби. Також важливо не випускати дітей на відкрите повітря у спекотні полуденні та післяобідні години.

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Варто пам'ятати, що фізична активність на спеці потребує адаптації, тому регулюйте час дітей на вулиці. Коли ж вони відчувають вплив спеки, то повинні навчитися ховатися у затінку.

І пам'ятайте про водний баланс – у спеку діти повинні пити багато та регулярно.

Які правила для немовлят

Немовлята повинні бути у прохолодніших місцях, а сповивати їх треба вільно. Вагітним жінкам рекомендують часто зволожувати шкіру.

Дуже важливо слідкувати, аби дитинка не перегрівалася.