Україна завжди була багата на музичні таланти. І поки зірки підкорюють глобальну сцену, молоді таланти активно беруть приклад зі старших колег.
Читайте також Хлопчик сприйняв мільйонера за безхатченка і віддав йому єдиний долар – як той віддячив
Юний користувач ТікТок Кирило грає на ударних та став відомим у мережі завдяки каверам на відомі пісні. Талант опублікував відео з піснею Teresa & Maria, з якою alyona alyona та Jerry Heil здобули 3 місце на Євробаченні.
Відео "ударного кавера"
Зусилля хлопчика одразу викликали шквал позитивних коментарів:
- "Треба було їхати на Євробачення";
- "Молодець, я дивилась, як зачарована. Давай, малий!";
- "Вау, ось це енергія".
Тепер будемо чекати Кирила на великій сцені, яка обов'язково очікує такого наполегливого та талановитого музиканта.
Раніше ми писали про хлопчика з Луцька, який став зіркою завдяки декламуванню віршів.