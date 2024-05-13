Україна завжди була багата на музичні таланти. І поки зірки підкорюють глобальну сцену, молоді таланти активно беруть приклад зі старших колег.

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Юний користувач ТікТок Кирило грає на ударних та став відомим у мережі завдяки каверам на відомі пісні. Талант опублікував відео з піснею Teresa & Maria, з якою alyona alyona та Jerry Heil здобули 3 місце на Євробаченні.

Відео "ударного кавера"

Зусилля хлопчика одразу викликали шквал позитивних коментарів:

"Треба було їхати на Євробачення";

"Молодець, я дивилась, як зачарована. Давай, малий!";

"Вау, ось це енергія".

Тепер будемо чекати Кирила на великій сцені, яка обов'язково очікує такого наполегливого та талановитого музиканта.

Раніше ми писали про хлопчика з Луцька, який став зіркою завдяки декламуванню віршів.