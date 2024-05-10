З бізнесменом Метт Басбісом сталася дуже кумедна історія. Він володіє місцевим магазином спортивних товарів та керує кількома компаніями, які здійснюють продажі на мільйони доларів, тож час на те, щоб причепуритися, в нього не завжди є.

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Одного дня не в дуже охайному одязі вирушив до кав'ярні. Очікуючи на свій напій, він сперся об стіну та закрив очі, поринувши у роздуми.

Коли він відкрив очі, то побачив перед собою хлопчика, який простягав йому долар.

Я завжди хотів допомогти безхатькам, і нарешті у мене є така можливість. Цей долар – це все, що в мене поки є, я його отримав за гарні оцінуи, і хочу віддати тобі,

– сказав бізнесмену 9-річний Келвін Елліс.

Вчинок хлопчика дуже розчулив бізнесмена. Він вирішив, що така щира доброта повинна бути винагороджена. Мільйонер розповів, ким є насправді, та провів хлопчика у свій магазин спортивних товарів, попередивши перед цим батька хлопця.

Коли вони прибули на місце, то хлопчик почув: усе, що він зможе взяти впродовж 40 секунд, він отримає безплатно, навіть якщо це велосипед чи інший дорогий товар. Так хлопчик із добрим серцем отримав речі, про які завжли мріяв, а люди в мережі вкотре нагадують собі про речі, які є головними у житті.

Раніше ми писали про хлопчика з Луцька, який підкорив мережу декламацією віршів та збирає гроші на ЗСУ.