9-річний Микола Варцаб’юк з Луцька став хітом соціальних мереж. Хлопчик дуже чуйно та натхненно продекламував вірш Ліни Костенко, чим розчулив людей. Не дивно, що ролик набрав мільйон переглядів.

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Попри юний вік хлопчик має вже сотню всеукраїнських та міжнародних нагород. Він почав свій шлях з театральної студії "Бешкетники", коли йому було 4 роки. Хлопчик читав віршик з азбуки, і мама розгледіла талант у його перших спробах. Він мріє стати актором і впевнено рухається до своєї цілі.

Мій керівник Вадим Хаїнський Вікторович мене одразу прийняв. І так розвивався мій талант, і зараз вже виступаю на великій публіці, великих сценах,

– розповів Микола.

Декламування віршів перетворило хлопчика на енциклопедію української позиції. Він настільки добре орієнтується в темі, що коли проходить повз якийсь пам'ятник, то одразу згадує, який вірш написала ця видатна людина.

На Великдень Микола допомагав збирати гроші для фонду "Повернись живим" / Фото зі сторінки "Бешкетників" у фейсбуці

Наразі апогеєм його творчості стала участь у телешоу "Україна неймовірних людей". Він зумів розчулити людей як всередині країни, так і за кордоном.

На декламації віршів таланти Миколки не закінчуються: він вчиться грати на сопілці, займається народними танцями і співає в церковному хорі. А коли є нагода – збирає гроші на потреби Збройних Сил України. Він впевнений, що досягне своєї мети та зможе прославляти Україну на весь світ.

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