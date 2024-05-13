Украина всегда была богата на музыкальные таланты. И пока звезды покоряют глобальную сцену, молодые таланты активно берут пример со старших коллег.
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Юный пользователь ТікТок Кирилл играет на ударных и стал известным в сети благодаря каверам на известные песни. Талант опубликовал видео с песней Teresa & Maria, с которой alyona alyona и Jerry Heil получили 3 место на Евровидении.
Видео "ударного кавера"
Усилия мальчика сразу вызвали шквал положительных комментариев:
- "Надо было ехать на Евровидение";
- "Молодец, я смотрела, как зачарованная. Давай, малый!";
- "Вау, вот это энергия".
Теперь будем ждать Кирилла на большой сцене, которая обязательно ожидает такого настойчивого и талантливого музыканта.
Ранее мы писали о мальчике из Луцка, который стал звездой благодаря декламированию стихов.