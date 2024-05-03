У Бельгії відбувся четвертий чемпіонат Європи з імітації вереску чайок. Таланти учасників оцінювалися за 100-бальною шкалою.

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9-річний Купер Уоллес із Честерфілда вийшов на сцену у костюмі чайки та просто вразив суддів імітацією вереску пташки. Журі оцінило його перформанс у 92 бали, що забезпечило хлопчику впевнену перемогу у юніорській категорії.

Ми звертаємо увагу на тембр, ритм, а також на варіації, адже в птахів є свій репертуар звуків. Перемагає той, хто передасть інтонацію пташки правдивіше,

– розповів морський біолог Ян Сейс.

75% від кількості балів складає власне імітація звуків, ще 25% – акторська гра. Учасників просять не лише зімітувати крик пташки, а й поводитися, як чайки. Наприклад, Купер "влетів" просто у тарілку з чипсами.

Однокласників дратує, коли я кричу, як чайка, але тепер в мене є аргумент – я чемпіон Європи,

– похвалився хлопчик.

Метою цього конкурсу є піклування про чайок. На думку організаторів, вивчаючи їх ближче для імітації, люди будуть більше думати, як попіклуватися про птахів. Вченим не подобається, що чайок стали називати "морськими щурами", тому вони шукають шляхи подолання цього негативного бар'єру.

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