В Бельгии состоялся четвертый чемпионат Европы по имитации визга чаек. Таланты участников оценивались по 100-балльной шкале.

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9-летний Купер Уоллес из Честерфилда вышел на сцену в костюме чайки и просто поразил судей имитацией визга птички. Жюри оценило его перформанс в 92 балла, что обеспечило мальчику уверенную победу в юниорской категории.

Мы обращаем внимание на тембр, ритм, а также на вариации, ведь у птиц есть свой репертуар звуков. Побеждает тот, кто передаст интонацию птички правдивее,

– рассказал морской биолог Ян Сейс.

75% от количества баллов составляет собственно имитация звуков, еще 25% – актерская игра. Участников просят не только сымитировать крик птички, но и вести себя как чайки. Например, Купер "влетел" прямо в тарелку с чипсами.

Одноклассников раздражает, когда я кричу, как чайка, но теперь у меня есть аргумент – я чемпион Европы,

– похвастался мальчик.

Целью этого конкурса является забота о чайках. По мнению организаторов, изучая их ближе для имитации, люди будут больше думать, как позаботиться о птицах. Ученым не нравится, что чаек стали называть "морскими крысами", поэтому они ищут пути преодоления этого негативного барьера.

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