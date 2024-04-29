Діти люблять імітувати звуки тварин, і декому вдається досягнути у цьому просто шалених успіхів. Їхні таланти високо оцінюють і в соціальних мережах.

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Райлі Кей Скотт – 5-річна дівчинка, яка підкорила мережу своєю імітацією рику лева. Якщо увімкнути відео та закрити очі, то вам здасться, що лев перебуває просто поруч із вами.

У мережі вражені вмінням дівчинки та захоплюються тим, якого результату їй вдалося досягнути. До речі, люди, які переглянули відео Райлі в Х, знайшли її акаунт у ТікТок. Вони зазначають, що вона дуже мила та розумна дівчинка, тому бажають їй здійснення всіх мрій.

Раніше ми писали про темношкірого першокласника, який підкорив мережу виконанням відомої гуморески.