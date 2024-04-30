В Албанії відбувся чемпіонат світу з рапіду – так називають швидкі шахи. Україна повернеться додому не з порожніми руками.

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10-річний Олексій Наконечний здобув золоту медаль. Він набрав 9 очок з 11, що гарантувало йому перемогу. До чемпіонату його готували тренер Андрій Зазуляк та Ігор Наконечний, батько хлопчика.

Ще один учасник з Львівщини Лук'ян Гузела завоював срібло у категорії до 8 років. Йому вдалося набрати 9,5 балів з 11. До змагань його готували Назар Фірман і Богдан Лозинський, тренери Львівської шахової академії

Олексію Наконечному попри юний вік вже вдалося стати віцечемпіоном України та Європи. Також він брав участь у багатьох континентальних змаганнях.

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