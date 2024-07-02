Енергійний танцівник

8-річний Броді з Сан-Дієго підкорив американське шоу талантів. Експресія хлопчика під час танцю вразила не лише іменитих суддів Саймона Коуела, Хайді Клум, Хауї Мандела та Софію Вергару, а й людей у мережі.

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Просто погляньте, як хлопчик "запалює" під знамениту "Don't stop me now" легендарної групи Queen.

Відео танцю Броді:

Реакція суддів

Судді шоу талантів були вражені експресією хлопчика, яку він показав на сцені.

Броді, ти абсолютно неймовірний,

– сказала Хайді Клум.

Інші судді також відзначили впевненість Броді та навіть вважають, що він може стати не гіршим шоуменом, аніж Фредді Меркюрі. Хлопчик отримав заслужені 4 "Так" і пройшов далі, тож незабаром ми знову побачимо його на великій сцені.

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