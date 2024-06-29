Курйозна вагітність

Одного ранку 17-річна Пейдж Голл прокинулася з "дивним почуттям". Вона потрапила до лікарні, де її прийняли лікарі невідкладної допомоги.

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Яким же було здивування Пейдж, коли їй повідомили, що вона вагітна! Вона перебувала на 9-му місяці, проте навіть не підозрювала про це. В неї не було живота, а менструація не припинялася.

Я була так налякана. Я була молода, я була сама по собі. І ця думка просто шокувала мене. Але я щиро вірю, що все відбувається з якоїсь причини,

– розповіла Пейдж.

Зараз їй 25, вона виховує сина Дженсена. Хлопчик народився здоровим, а Пейдж вважає, що він – це найкраще, що траплялося в її житті.

Чому трапляється прихована вагітність

Приховану вагітність пов'язують з кількома причинами:

гормональний дисбаланс;

використання контрацептивів;

індивідуальні відмінності в тому, як жінки переживають симптоми вагітності.

Це явище несе ризики через відсутність допологового догляду, оскільки жінки й не підозрюють, що вагітні. Тому лікарі радять не пропускати регулярних оглядів.

Раніше ми писали про те, чому вагітним радять тестуватись на діабет раніше.