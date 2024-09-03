Цей крок спрямований на заохочення жінок до народження дітей, створення сприятливих умов для сімей і подолання демографічної кризи. Принаймі, саме таке завдання перед собою поставили урядовці з Хорватії.

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Як боряться з демографічною кризою у Хорватії

Кількість дітей, народжених в Європейському Союзі, падає з 2008 року. Уряди окремих країн усвідомлюють цю проблему і намагаються заохотити жінок народжувати. Досить типовими ідеями для підвищення народжуваності є програми пільг, адресовані батькам.

У Хорватії було створено міністерство демографії в Європейському Союзі. Це відповідь на зниження народжуваності в цій країні.

Серед переваг, які пропонують урядовці – місця в дитячих садках, а також обіцянки знизити пенсійний вік і запровадити пенсії для матерів.

Ми також пропонуємо знизити пенсійний вік для жінок на один рік за кожну народжену дитину, а для батьків збільшити відпустку по догляду за дитиною,

— зазначає Іван Шіпіч, міністр демографії Хорватії.

Уряд Хорватії щойно оголосив про подвоєння одноразової фінансової допомоги та зниження пенсійного віку для жінок. Відтак, багатодітні матері зможуть куди швидше вийти на пенсію.

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