Якщо дитина не хоче нічого робити, не варто одразу ставити на ній клеймо "лінька". Спробуйте підібрати ключик через правильні слова, адже діти шукають розваг, а не роботу.

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"Давай зробимо цю веселу вправу разом"

Навіть якщо йдеться про тривіальні завдання, дітям куди цікавіше робити його через гру. Так, усі ми хочемо навчити дітей старанно працювати та докладати зусиль, але це зовсім не означає позбавлення елементу гейміфікації.

"Ти такий сильний! Ти точно зможеш це зробити"

Похвала та захоплення – головні стимули для дітей, адже наразі вони будують самооцінку виключно через прояви оточення. Підбадьорливі слова є тригером, перед яким їм неймовірно важко встояти.

"Ти не проти трішки порозважатися?"

Увімкніть музику та запросіть дитину допомогти, вдаючи, що ви не працюєте, а розважаєтесь. Робота асоціюється у дітей з труднощами та нудьгою, тому вони починають її вкрай неохоче. Зруйнуйте цей стереотип та спробуйте дійсно розважитися.

Раніше ми писали про пару з Чехії, яка може опинитися за ґратами за те, що дитина 2 роки не ходила до школи.