Не лише поганий приклад: яка небезпека насувається на дітей, чиї батьки довго сидять в телефоні
Джерело:CNN
Дорослі часто полюбляють скаржитися на те, що діти багато часу проводять за гаджетами. Однак багато з них також полюбляють провести час перед екраном.
Смартфони – проблема не тільки дітей
Як показало нове дослідження, результати якого опубліковані у Frontiers in Psychology, батьки, які сидять у смартфонах, не тільки подають поганий приклад. Дослідники з'ясували, що вони можуть заважати розвитку мови своїх дітей.
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Вербальна взаємодія батьками – основний спосіб навчання комунікації для дітей.
Ми знаємо, що коли екрани використовуються батьками чи дитиною, у сім’ї менше говорять, навчають і читають, і це може бути причиною нижчих граматичних навичок і словникового запасу,
– розповіла Дженні Радескі, медичний директор Центру передового досвіду соціальних медіа та психічного здоров’я молоді Американської академії педіатрії
Екрани заважають навчатися
Інше дослідження також показало, що навчатися за допомогою гаджетів – також не завжди хороша ідея. Наприклад, діти віком від 24 до 30 місяців добре вчили слова у живій взаємодії або у відеочаті, але показували погані результати, коли йшлося про перегляд відео.
Що стосується старших дітей, то при навчанні з гаджетами вони часто відволікаються на соцмережі або відео, тож ефективність процесу вкрай сумнівна.
Раніше ми писали про те, чому зіркова Дрю Беррімор забрала у доньки телефон вже через 3 місяці після початку користування.