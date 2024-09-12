Смартфони – проблема не тільки дітей

Як показало нове дослідження, результати якого опубліковані у Frontiers in Psychology, батьки, які сидять у смартфонах, не тільки подають поганий приклад. Дослідники з'ясували, що вони можуть заважати розвитку мови своїх дітей.

Цікаво Не жаліти і не сваритися: як підліткам потрібно, щоб ви реагували, коли вони засмучені

Вербальна взаємодія батьками – основний спосіб навчання комунікації для дітей.

Ми знаємо, що коли екрани використовуються батьками чи дитиною, у сім’ї менше говорять, навчають і читають, і це може бути причиною нижчих граматичних навичок і словникового запасу,

– розповіла Дженні Радескі, медичний директор Центру передового досвіду соціальних медіа та психічного здоров’я молоді Американської академії педіатрії

Екрани заважають навчатися

Інше дослідження також показало, що навчатися за допомогою гаджетів – також не завжди хороша ідея. Наприклад, діти віком від 24 до 30 місяців добре вчили слова у живій взаємодії або у відеочаті, але показували погані результати, коли йшлося про перегляд відео.

Що стосується старших дітей, то при навчанні з гаджетами вони часто відволікаються на соцмережі або відео, тож ефективність процесу вкрай сумнівна.

Раніше ми писали про те, чому зіркова Дрю Беррімор забрала у доньки телефон вже через 3 місяці після початку користування.