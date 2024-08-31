Неочікуваний сюрприз

38-річна Зої Дойл – мама двох дітей, яка не підорювала про те, що вагітна. Зміну ваги вона пояснювала тим, що переїдала, а місячні не припинялися, хоча й були меншими, ніж зазвичай.

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Оскільки вона не підозрювала про вагітність, то на 7 місяці поїхала у відпустку до Туреччини. До речі, лікарі їй казали про вкрай низькі шанси завагітніти, тому вона перестала приймати протизаплідні таблетки.

Думала, що отруїлася

Одного дня Зої відчула сильний біль у животі. Вона думала, що отруїлася, проте більш ставав все сильнішим та сильнішим.

В мене почалась кровотеча, і чоловік помітив голівку дитини,

– розповіла вона.

Дівчинка народилася здоровою, її назвали Хейлі. Пара щаслива, що доля зробила їм такий чудовий подарунок, хоч вони про нього дізналися в останній момент.

Раніше ми писали про тата, який підкорив мережу піснею, яку співав для новонародженого сина.