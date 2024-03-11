Нова велика сім'я

Зедді Вілл – американський музикант, який підірвав соціальні мережі не завдяки своїй творчості. Річ у тому, що він одночасно запліднив аж 5 жінок.

Цікаво Один раз на 60 мільйонів: унікальні четвернята з Великої Британії скоро відсвяткують 18-річчя

Зірка вирішив влаштував усіти жінкам "baby shower". Це вечірка, на якій дізнаються стать майбутньої дитини.

Світлинами з унікальної вечірки поділилася 29-річна Ліззі Ешлі, одна з майбутніх мам. Саме вона і розповіла про таку нестандартну ситуацію.

Музикант та жінки вважають себе однією сім'єю / Скріншот з відео

Велика кількість користувачів соціальних мереж були шоковані такою ситуацією.

Як це їх не бентежить?

– дивуються вони.

Ліззі ж відповіла, що усі вони думають лише про одне – щасливе майбутнє малюків, які незабаром з'являться на світ. У цьому процесі немає місце чварам чи недомовкам, тому всі сконцентровані на допомозі та взаємодії.

Нагадаємо, Хайден Панеттьєрі розповіла цікавинки про спільну з Кличком доньку, яку колишній зірковий боксер тримає якнайдалі від публіки.