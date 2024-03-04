Як зростає донька Кличка-молодшого

Історія кохання Хайден Панеттьєрі та Володимира Кличка була красивою, але без щасливого фіналу. Пара кілька разів сходилася та розбігалася, але в стосунках 9 грудня 2014 року народилася Кайя-Євдокія.

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Згодом американська акторка шокувала, що з 15 років має алкогольну та наркотичну залежність. Поки вона з ними бореться, то залишила доньку на виховання Володимира та його матері Надії, адже через післяродову депресію знову почала вживати заборонені речовини.

Панеттьєрі сумує за донькою, однак та чудово зростає під опікою тата. Дівчинку тримають якомога далі від публіки та камер папараці. Головне захоплення Кайї-Євдокію – катання на конях, і цьому хобі вона присвячує увесь свій вільний час.

Вона успадкувала мою любов до верхової їзди. Настільки, що вона була готова мчати галопом з раннього дитинства, забираючись на свого великого опудала бегемота і вдаючи, що бере участь у перегонах,

– поділилася акторка.

Дівчинку не надто цікавлять акторство та мистецтво, тому навряд чи вона піде шляхом когось зі своїх зіркових батьків. Вона дуже стримана та любить проводити час за улюбленим заняттям. Окрім того, її дратує, що вона не може ходити до школи, а мусить їздити окремо. Панеттьєрі не хоче для своєї доньки зіркової кар'єри, тому повністю її підтримує.

Також акторка додала, що зростом вона пішла у тата, однак зовнішність у неї мамина.