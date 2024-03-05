Особливі дівчатка та їхнє свято

У вересні 2005 року Хосе та Джулі дізналися, що стануть батьками. Однак згодом їх чекала нова новина – жінка виношує одразу 4 дівчаток.

Цікаво Це унікальний випадок: брат із сестрою народилися 29 лютого у різні високосні роки

Лікарі були дуже стриманими у прогнозах. Випадок був дуже складним, і вони боялися, що не виживе жодна дитина. Але на щастя, страшні прогнози так і залишилися нереалізованими.

Джулі народила 4 дівчаток: Еллі, Джорджі, Джессіку і Холлі. Це єдині у Британії ідентичні четвернята, можливість такої вагітності – 1 до 64 мільйонів.

На УЗД мене попередили про можливий фінал, але я вирішила спробувати. Я була здоровою 37-річною жінкою та була впевнена, що спробую дійти до кінця,

– пригадує Джулі.

23 березня 2006 року дівчатка з'явилися на світ. Лікарям довелося вдатися до кесаревого розтину та негайно помістити дівчаток у відділення інтенсивної терапії, де вони пробули перші 8 тижнів свого життя.

Перші кілька днів були критичними, але про них так добре дбали. Щойно вони опинилися поза небезпекою, їх перевели в іншу лікарню, а потім ми змогли забрати їх додому. Цей день став найкращим у нашому житті,

– розповіла Джулі.

Попри невтішні прогнози дівчатка гарно росли та розвивалися. Вони навчалися одна в одної та легко копіювали нові рухи.

Аби у садочку вихователі не плутали дівчаток, мати вишивала на їхньому одязі ініціали. Вони завжди були такими близькими, що не потребували нових друзів. Втім, вони завжди охоче йшли на контакт та приєднувалися до різноманітних груп, а потім їх і взагалі перевели по різних класах.

Незабаром вони святкуватимуть своє 18-річчя. Погані прогнози медиків залишилися далеко позаду, а дівчатка крокують у своє світле майбутнє.