Новая большая семья

Зедди Уилл – американский музыкант, который взорвал социальные сети не благодаря своему творчеству. Дело в том, что он одновременно оплодотворил аж 5 женщин.

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Звезда решил устроить всем женщинам "baby shower". Это вечеринка, на которой узнают пол будущего ребенка.

Фотографиями с уникальной вечеринки поделилась 29-летняя Лиззи Эшли, одна из будущих мам. Именно она и рассказала о такой нестандартной ситуации.

Музыкант и женщины считают себя одной семьей / Скриншот с видео

Большое количество пользователей социальных сетей были шокированы такой ситуацией.

Как это их не смущает?

– удивляются они.

Лиззи же ответила, что все они думают только об одном – счастливом будущем малышей, которые вскоре появятся на свет. В этом процессе нет место распрям или недомолвкам, поэтому все сконцентрированы на помощи и взаимодействии.

Напомним, Хайден Панеттьери рассказала интересности о совместной с Кличко дочери, которую бывший звездный боксер держит подальше от публики.