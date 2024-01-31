Черговий подвиг багатодітної мами

У Львівській обласній клінічній лікарні народився хлопчик вагою 3 кілограми 700 грамів. Малюка назвали Святослав, і він став 11-ю дитиною у сім'ї.

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Його мамі Ірині 40 років, і, враховуючи її загальний стан та кількість пологів, лікарі вирішили тримати її під особливо пильним наглядом.

Пологи пройшли без ускладнень, і народився здоровий хлопчик,

– розповів акушер-гінеколог Сергій Ігнатович.

40-річна Ірина народила 11-у дитину / Фото Львівської обласної клінічної лікарні

Найстаршому сину Ірини зараз 17 років. Здоров'ю мами та малюка нічого не загрожує, пологи пройшли добре. Тепер Святослав зростатиме у великій та люблячій сім'ї.

Раніше ми писали про те, що мама дозволила сину малювати на стінах квартири і розповіла, чому усім батькам варто наслідувати її приклад.