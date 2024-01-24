Нетипова локація для пологів
12 січня мати трьох дітей Аналісія Бек прокинулася вночі та зрозуміла, що в неї почалися перейми. Вона негайно розбудила чоловіка, і вже за кілька хвилин пара мчала до лікарні.
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Вже в дорозі Аналісія зрозуміла, що народжує, тому попросила чоловіка зупинитися у найближчому місці, де це можливо. Такою локацією виявилася парковка Mcdonald's.
Хлопчик народився на парковці Mcdonald's / Фото Analysia Beck
Пара негайно викликала швидку, проте лікарі через сніжну бурю приїхали трішки із запізненням.
Як тільки я дізналася, що лікарі в дорозі, я почала тужитися. Лікарі буквально підхопили дитину, коли вона з'явилася на світ,
– пригадує жінка.
Хлопчика назвали Міка, однак з огляду на місце його народження мати жартома називає його "Макфлуррі", в честь морозива, яке продають у мережі ресторанів.
Користувачі мережі також поділилися своїми варіантами прізвиська для малюка:
- Mickey D's;
- McBaby;
- Small Fry.
Нагадаємо, маленька киянка ніколи не стриглася та встановила унікальний рекорд.