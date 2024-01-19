Нове досягнення у Книзі рекордів України

Як повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, маленькі українки не втомлюються підкорювати нові вершини. Цього разу це вдалося 7-річній киянці Дарині Комарчук.

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Дівчинка жодного разу у житті не обрізала своє волосся. Вона також запевняє, що не буде цього робити й у майбутньому.

Дівчинка, яка встановила рекорд / Фото з фейсбуку Лани Вєтрової

Рекорди дітей реєструються кожен у своїй віковій категорії. За правилами, кожен наступний рекорд в цій номінації має перевищувати попередній як мінімум на 10 відсотків,

– розповіла Лана Вєтрова.

Як показав замір, волосся Дарини має довжину у 103,5 сантиметра. Відтак, Даринка офіційно стала дівчинкою з найдовшим волоссям серед 7-річних дітей.