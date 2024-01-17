Унікальної дитини

Езіке Ебхота та Вів'єн Темітоп Хассан з Туреччини дуже здивувалися, коли на світ з'явився їхній син. Справа в тім, що вони – темношкірі, а малятко було рудим альбіносом.

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Батьки запевняють, що в їхніх родинах жодного разу не було випадку народження альбіноса. Втім, вони безмежно люблять Зейна та вважають його особливим.

Аби люди перестали чіплятися через їхню різницю у зовнішності, Вів'єн вирішила пофарбувати своє волосся у рудий колір.

Унікальний хлопчик / Фото therealvivienne

Коли акушерки вперше передали мені Зейна, я була шокована та щаслива водночас. Спочатку хвилювалася, чи в нього все в порядку зі здоров’ям. Поставила лікарям багато питань, і вони запевнили мене, що меланін в організмі дитини почне вироблятися за кілька тижнів, але хлопчик так і лишився білим,

– пригадує Вів'єн.

Хлопчик дуже чутливий до світла, тому батьки постійно мають при собі сонцезахисний крем та капелюх. Сім'я має велику популярність, а Вів'єн не втомлюється розповідати про свою унікальну дитину. Також на жінку підписані сотні тисяч людей у соцмережах, і люди дуже тішаться, коли вона демонструє їм чудового Зейна.