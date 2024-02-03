Бажання народити сильніше за хворобу

Лікарі поставили Майрі Монтес вкрай невтішний діагноз – МРКГ. Це синдром Маєра – Рокітанського – Кюстера – Гаузера, який означає проблеми із репродуктивною системою та навіть відсутність матки.

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Жінці сказали, що народити власну дитину їй навряд чи вдасться. Єдиний вихід – знайти донора, який погодиться на пересадку матки.

На допомогу Майрі прийшла її власна мати. Та була готова на все, аби донька відчула радість материнства. Жінки погодилися на операцію навіть попри те, що це загалом був лише другий такий випадок в Іспанії. Операцію провели у 2022.

Це медична та наукова подія, яка заслуговує великої поваги і є результатом досвіду чудової команди професіоналів, які зробили це можливим,

– пишається лікар Франциско Кармона.

Згодом Майра завагітніла. Загалом ускладнень не було, однак на 37-му тижні лікарі через ризик для інших органів вирішили проводити кесарів розтин. Медики розповідають, що це одна з найскладніших операцій, які їм доводилося проводити, однак на щастя все пройшло добре.

Завдяки жертві матері та можливостям медицини Майра змогла стати мамою попри невтішний діагноз та насолоджується своєю дитиною.

Нагадаємо, у Львові 40-річна жінка народила одинадцяту дитину.