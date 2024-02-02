Особливий подарунок для правнука

Расс Фурс і Керол Нельсон хотіли провідати маленького правнука Картера, тож вирушили у кількагодинну подорож на своєму пікапі. Однак у кузові машини вони везли зовсім несподіваний подарунок для малюка.

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Вдома у Расса та Керол випав перший сніг. Малюк Картер раніше ніколи не бачив снігу, тому пара завантажила його у кузов, аби показати хлопчику.

На щастя, по дорозі сніг не розтанув, тому незвичний подарунок до правнука таки доїхав. Радості хлопчика не було меж – його реакцію встигла зняти на відео мама.

Відео доставки зворушливого подарунка

Ролик швидко поширився мережею та набрав понад 14 мільйонів переглядів. У коментарях користувачі відзначили неймовірний вчинок Расса та Керол і зазначили, що на таке здатні лише дідусі та бабусі.

Раніше ми писали про те, як мати-одиначка дозволила сину малювати на стінах і тепер закликає це робити усіх батьків.