"Сюрприз" на прийомі у лікаря

30-річна мешканка шотландського містечка Дрегорн здійснила терміновий візит до лікаря. Біль у спині не минав уже багато днів, і з кожним разом ставав все нестерпнішим.

Читайте також Пакунок малюка для молодих мам: як отримати та що в нього входить

Як тільки вона зайшла до кабінету, то одразу почула питання: "Ви не вагітні?". Вона відповіла, що ні, адже була у цьому твердо переконана – менструальний цикл був непорушним, живота в неї не з'явилося, тож не було жодних ознак підозрювати, що жінка виношує дитину.

Наташу скерували на МРТ. Перед процедурою вона пішла у туалет, де в неї розпочалися перейми. Бригада медиків забрала її на УЗД, де підозри підтвердилися – жінка була на третьому триместрі.

Жінка уявлення не мала, що вагітна / Фото The Sun

Вже за кілька хвилин на світ з'явилася чудова Айла-Мей. Коли медики повідомили родичам Наташі новину, ті були шоковані – не тільки Наташа гадки не мала про вагітність!

Це найкращий сюрприз у житті,

– розповіли близькі жінки.

З дівчинкою усе гаразд, вона вже тішить усю родину Наташі. Лікарі стверджують, що така "прихована" вагітність трапляється вкрай рідко, але якщо у когось "болить спина", то краще одразу звертатися до фахівців.