Українці, які стали батьками, можуть розраховувати на "Пакунок малюка". Це безоплатний набір, в який входять речі, потрібні у перші місяці життя малюків.

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На "Пакунок малюка" може розраховувати кожна українська сім'я / Інфографіка Кабміну

Батьки отримають корисні речі / Інфографіка Кабміну

"Пакунок малюка" можуть отримати не лише українці, а й іноземці та біженці.

Бейбі бокси призначені для усіх дітей, народжених в Україні / Інфографіка Кабміну

Великого пакета документів для отримання "Пакунку малюка" не потрібно, аби не створювати молодим сім'ям дискомфорт.

Документи для отримання допомоги / Інфографіка Кабміну

Якщо батькам не потрібні речі для дитини, то натомість вони можуть подати заяву на отримання фінансової допомоги.

Замість речей батьки можуть отримати гроші / Інфографіка Кабміну

Для подання заяви треба кілька документів / Інфографіка Кабміну