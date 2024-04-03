Українці, які стали батьками, можуть розраховувати на "Пакунок малюка". Це безоплатний набір, в який входять речі, потрібні у перші місяці життя малюків.
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На "Пакунок малюка" може розраховувати кожна українська сім'я / Інфографіка Кабміну
Батьки отримають корисні речі / Інфографіка Кабміну
"Пакунок малюка" можуть отримати не лише українці, а й іноземці та біженці.
Бейбі бокси призначені для усіх дітей, народжених в Україні / Інфографіка Кабміну
Великого пакета документів для отримання "Пакунку малюка" не потрібно, аби не створювати молодим сім'ям дискомфорт.
Документи для отримання допомоги / Інфографіка Кабміну
Якщо батькам не потрібні речі для дитини, то натомість вони можуть подати заяву на отримання фінансової допомоги.
Замість речей батьки можуть отримати гроші / Інфографіка Кабміну
Для подання заяви треба кілька документів / Інфографіка Кабміну