"Сюрприз" на приеме у врача

30-летняя жительница шотландского городка Дрегорн совершила срочный визит к врачу. Боль в спине не проходила уже много дней, и с каждым разом становилась все более невыносимой.

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Как только она зашла в кабинет, то сразу услышала вопрос: "Вы не беременны?". Она ответила, что нет, ведь была в этом твердо убеждена – менструальный цикл был незыблемым, живота у нее не появилось, поэтому не было никаких признаков подозревать, что женщина вынашивает ребенка.

Наташу направили на МРТ. Перед процедурой она пошла в туалет, где у нее начались схватки. Бригада медиков забрала ее на УЗИ, где подозрения подтвердились – женщина была на третьем триместре.

Женщина понятия не имела, что беременна / Фото The Sun

Уже через несколько минут на свет появилась замечательная Айла-Мэй. Когда медики сообщили родственникам Наташи новость, те были шокированы – не только Наташа понятия не имела о беременности!

Это лучший сюрприз в жизни,

– рассказали близкие женщины.

С девочкой все в порядке, она уже радует всю семью Наташи. Врачи утверждают, что такая "скрытая" беременность случается крайне редко, но если у кого-то "болит спина", то лучше сразу обращаться к специалистам.