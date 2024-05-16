Ось це так підхід: жінка виставляє рахунки батькам усіх дітей, які приходять до них у гості

Дуже часто наші діти запрошують до себе друзів, щоб разом весело провести час. Ясна річ, ми завжди раді пригостити малюків чимось смачненьким. Однак дехто вважає, що витрати на це не повинні лягати на одні плечі.

Жінка, котру звуть Бріанна Веймар, "підпалила" мережу своїм підходом до дитячих гостин. На її думку, батькам дітей, які ходять у гості, потрібно розділяти витрати із господарями.

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Бріанна почала з того, що рахувала усі витрати, які супроводжуються гостюванням інших дітей. Ощадлива матуся внесла в "чек" навіть користування милом та електроенергією.

Коли батьки почали отримувати від жінки запити на оплату "гостинності", вони були, м'яко кажучи, здивовані.

Батьки були шоковані, збентежені, розлючені, казали, що вони більше не віддадуть своїх дітей до нас додому. Але мені щоразу доводиться купувати більше їжі, адже я годувала не лише своїх дітей,

– розповіла Бріанна.

Жінка розробила детальну таблицю з витратами, аби обґрунтувати іншим батькам свій підхід. Щоправда, деякі пункти аж надто прискіпливі, в них увійшли навіть прибирання пролитого соку та користування ручками.

У мережі підхід Бріанни викликав гарячі дискусії. Деякі батьки вважають, що такі прорахунки просто зайві, якщо діти ходять один до одного. Натомість частина дорослих вважає, що зі зростанням вартості життя навантажувати будь-яких батьків додатковими витратами на дітей просто невиховано.

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