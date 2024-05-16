Женщина по имени Брианна Веймар "подожгла" сеть своим подходом к детским праздникам. По ее мнению, родителям детей, которые ходят в гости, нужно разделять расходы с хозяевами.

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Брианна начала с того, что считала все расходы, которые сопровождаются гостеванием других детей. Бережливая мама внесла в "чек" даже пользование мылом и электроэнергией.

Когда родители начали получать от женщины запросы на оплату "гостеприимства", они были, мягко говоря, удивлены.

Родители были шокированы, смущены, разъяренные, говорили, что они больше не отдадут своих детей к нам домой. Но мне каждый раз приходится покупать больше еды, ведь я кормила не только своих детей,

– рассказала Брианна.

Женщина разработала подробную таблицу с расходами, чтобы обосновать другим родителям свой подход. Правда, некоторые пункты слишком придирчивы, в них вошли даже уборка пролитого сока и пользование ручками.

В сети подход Брианны вызвал горячие дискуссии. Некоторые родители считают, что такие просчеты просто лишние, если дети ходят друг к другу. Зато часть взрослых считает, что с ростом стоимости жизни нагружать любых родителей дополнительными расходами на детей просто невоспитанно.

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