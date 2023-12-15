Полента – типово італійська страва, яка може бути окремою стравою або доповненням до інших. Вона має дуже універсальний смак, а додавання сиру робить її ситною та смачною.

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Рецепт поленти

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– стакан кукурудзяної крупи полента;

– 50 грамів сиру пармезан;

– 3 чайні ложки масла.

Приготування:

Закип’ятіть 3 склянки води у великій каструлі. Всипте щіпку солі і поступово додайте кукурудзяну крупу. Варіть 20 хвилин, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. У каструлю додайте масло і ретельно перемішайте. Коли каша вбере все масло, додайте тертий сир і продовжуйте ретельно перемішувати. Поленту можна подавати відразу або після охолодження.

Які ще каші мають бути у раціоні дитини

Раціон дитини повинен включати різноманітні каші, які забезпечують необхідні поживні речовини для здорового росту та розвитку. До прикладу, вівсяна каша є чудовим джерелом вуглеводів, гречана каша містить багато білка та магнію.

Різноманітність каш, таких як ячмінна, рисова, пшенична, дозволяє забезпечити дитину необхідним спектром вітамінів та мінералів для її здоров'я та енергії. Важливо дотримуватися балансу та вводити різні види каш у раціон, враховуючи вікові та індивідуальні потреби малюка.