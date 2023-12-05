Гуляш з індички – ідея швидкої вечері для всієї родини. Страва приємна тим, що можна кожен раз міняти овоч. Такий гуляш можна їсти як на обід, так і на вечерю, кожен раз вибираючи різні добавки, наприклад рис, крупу, картоплю або хліб.

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Гуляш з індичкою

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів індичої гомілки;

– 300 грамів червоного перцю;

– 300 грамів жовтого перцю;

– 500 грамів цукіні;

– 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки томатного пюре;

– 200 грамів моркви;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка посіченої петрушки.

Приготування: