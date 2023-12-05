Гуляш з індички – ідея швидкої вечері для всієї родини. Страва приємна тим, що можна кожен раз міняти овоч. Такий гуляш можна їсти як на обід, так і на вечерю, кожен раз вибираючи різні добавки, наприклад рис, крупу, картоплю або хліб.
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Гуляш з індичкою
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- М'ясо наріжте кубиками і замаринуйте в оливковій олії зі спеціями до смаку (сіль, перець, майоран, орегано, солодкий перець, приправи для індички, часник).
- Овочі, кабачок і моркву наріжте скибочками, а перець соломкою.
- Покладіть м’ясо у глибоку сковорідку, додайте воду і тушкуйте під кришкою.
- В кінці додайте нарізані овочі і тушкуйте ще кілька хвилин, поки вони не розм'якшаться.
- Додайте томатну пасту і при необхідності приправте.
- Подавайте, посипавши петрушкою.