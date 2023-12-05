Гуляш з індички – ідея швидкої вечері для всієї родини. Страва приємна тим, що можна кожен раз міняти овоч. Такий гуляш можна їсти як на обід, так і на вечерю, кожен раз вибираючи різні добавки, наприклад рис, крупу, картоплю або хліб.

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Гуляш з індичкою

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. М'ясо наріжте кубиками і замаринуйте в оливковій олії зі спеціями до смаку (сіль, перець, майоран, орегано, солодкий перець, приправи для індички, часник).
  2. Овочі, кабачок і моркву наріжте скибочками, а перець соломкою.
  3. Покладіть м’ясо у глибоку сковорідку, додайте воду і тушкуйте під кришкою.
  4. В кінці додайте нарізані овочі і тушкуйте ще кілька хвилин, поки вони не розм'якшаться.
  5. Додайте томатну пасту і при необхідності приправте.
  6. Подавайте, посипавши петрушкою.