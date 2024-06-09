Яку фразу діти повинні сказати самі

Конфлікти та діти – це окремий Всесвіт, в якому діють власні правила гри. Малюки ще не розуміють своїх емоцій та не володіють достатнім рівнем емпатії, аби легко вирішувати проблемні ситуації.

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Через це вони можуть скривдити друзів, але швидко про це пошкодувати. Ви напевно бачили, як батьки у таких ситуаціях підходять та кажуть дітям:

Йди, скажи, що тобі шкода.

Але терапевт Діна Марголін стверджує, що вимушене вибачення –погане рішення. Вона пояснює: в такий спосіб ви вчите дітей просити вибачення просто словами, не вкладаючи в них відповідальність та співчуття. Окрім того, в дитини може з'явитися відчуття, що вона "погана".

Що ж робити

Попросіть вашу дитину подумати про те, що відчуває ображений друг або подруга. Коли вони самі зрозуміють, що вчинили шкоду, варто запропонувати вирішити проблему, запитати, що приходить на думку.

Дитина сама відповість, що вибачення. Тоді треба за рішення та запропонувати не відкладати його втілення.

Діти егоцентричні, тому не одразу зрозуміють почуття інших. Але одного разу це станеться, і вони більше аналізуватимуть власні дії,

– вважає Діна Марголін.

Раніше вченим вдалося з'ясувати, що ж насправді означає дитячий лепет.