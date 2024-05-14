Діти дивуються, що суп буває таким смачним: рецепт, з яким ви встигнете зробити все по дому
Джерело:Noviydoctor
Переконати дітей їсти суп – це часто завдання із "зірочкою". Однак є рецепти, які є справжнім джекпотом у батьківських буднях.
Молодій мамі потрібно встигнути все: і з малюками побути, і хатні справи поробити, та ще й їсти наготувати. В такому ритмі кожна зекономлена хвилинка виглядає подарунком.
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А ще ж трапляється, що діти не хочуть їсти, особливо це стосується рідких страв. Вмовити дитину їсти суп інколи виглядає просто нездійсненною місією.
Цей рецепт покликаний спростити життя мамам. Він дозволяє не лише виграти час й паралельно зробити хатні справи, а й подати на стіл страву, від якої малеча рідко коли відмовляється.
Рецепт швидкого супу для дітей
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів курячого м'яса
– 100 грамів вермішелі;
– 1 морквина;
– 1 картоплина;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– столова ложка олії;
– сіль та перець до смаку;
– зелень перед подачею – якщо дитина її любить.
Приготування:
- Олію розігріваємо на середньому вогні. М'ясо нарізаємо та смажимо до золотистого кольору.
- Додаємо нарізані цибулю та часник і смажимо ще 5 – 7 хвилин.
- Нарізаємо моркву та додаємо на пательню. Смажимо 5 хвилин або ж до м'якості овочів.
- У глибокій каструлі варимо картоплю. Через 10 – 15 хвилин додаємо туди овочі з пательні.
- Доводимо готовий суп до кипіння. Солимо, перчимо, додаємо спеції та варимо 20 хвилин.
- Додаємо вермішель і варимо до її готовності.
- Знімаємо суп з вогню та подаємо до столу.
- З "запасом" цей суп краще не варити, вермішель з часом втратить свою пружність.
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