Діти дивуються, що суп буває таким смачним: рецепт, з яким ви встигнете зробити все по дому

14 травня 2024, 12:40
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Джерело:

Noviydoctor

Переконати дітей їсти суп – це часто завдання із "зірочкою". Однак є рецепти, які є справжнім джекпотом у батьківських буднях.

Молодій мамі потрібно встигнути все: і з малюками побути, і хатні справи поробити, та ще й їсти наготувати. В такому ритмі кожна зекономлена хвилинка виглядає подарунком.

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А ще ж трапляється, що діти не хочуть їсти, особливо це стосується рідких страв. Вмовити дитину їсти суп інколи виглядає просто нездійсненною місією. 

Цей рецепт покликаний спростити життя мамам. Він дозволяє не лише виграти час й паралельно зробити хатні справи, а й подати на стіл страву, від якої малеча рідко коли відмовляється.

Рецепт швидкого супу для дітей 

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти: 

– 300 грамів курячого м'яса
– 100 грамів вермішелі;
– 1 морквина;
– 1 картоплина;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– столова ложка олії;
– сіль та перець до смаку;
– зелень перед подачею – якщо дитина її любить. 

Приготування:

  1. Олію розігріваємо на середньому вогні. М'ясо нарізаємо та смажимо до золотистого кольору. 
  2. Додаємо нарізані цибулю та часник і смажимо ще 5 – 7 хвилин. 
  3. Нарізаємо моркву та додаємо на пательню. Смажимо 5 хвилин або ж до м'якості овочів. 
  4. У глибокій каструлі варимо картоплю. Через 10 – 15 хвилин додаємо туди овочі з пательні. 
  5. Доводимо готовий суп до кипіння. Солимо, перчимо, додаємо спеції та варимо 20 хвилин. 
  6. Додаємо вермішель і варимо до її готовності. 
  7. Знімаємо суп з вогню та подаємо до столу. 
  8. З "запасом" цей суп краще не варити, вермішель з часом втратить свою пружність. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська