Картьє МакДеніелу 4 роки. 8 квітня у нього піднялася температура. Його мама Дестіні подумала, що це звичайна застуда, але вже наступного дня малюку стало гірше.

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Хлопчик багато пив та не вставав з ліжка. Його руки та ноги стали холодними, а рот посинів. Жінка кинулася дзвонити у лікарню Колорадо – лікарі сказали негайно привезти Картьє.

По дорозі у хлопчика закотилися очі, а лікарі не могли намацати пульс. Медики сказали, що сталася зупинка серця, і усі спроби знову його запустити були безрезультатні. З'ясувалося, що у хлопчика була інфекція – стрептокок групи А – яка спровокувала таку реакцію.

Картьє під'єднали до апарата життєзабезпечення, але без серцебиття сподіватися на щось було даремно. Батьки всю ніч та наступний день провели у приймальні, благаючи Бога про диво.

Це був найстрашніший момент у моєму житті,

– розповіла Дестіні.

Наступного вечора рідні та близькі вже прийшли до лікарні, аби востаннє попрощатися з Картьє. Однак тут сталося диво – серце хлопчика знову забилося! Від моменту зупинки пройшло 19 годин, том шоковані лікарі просто не могли уявити жодного пояснення.

Бог почув наші молитви,

– впевнені батьки.

Хлопчик досі перебуває у лікарні та переніс кілька операцій. Дестіні розповіла, що наразі немає приблизної дати виписки і закликає усіх батьків негайно звертатися до лікаря, як тільки проявляються будь-які симптоми хвороби.