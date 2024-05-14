Дети удивляются, что суп бывает таким вкусным: рецепт, с которым вы сделаете все по дому

Убедить детей есть суп – это часто задача со "звездочкой". Однако есть рецепты, которые являются настоящим джекпотом в родительских буднях.

Молодой маме нужно успеть все: и с малышами побыть, и домашние дела сделать, да еще и кушать приготовить. В таком ритме каждая сэкономленная минутка выглядит подарком.

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А еще случается, что дети не хотят есть, особенно это касается жидких блюд. Уговорить ребенка есть суп иногда выглядит просто невыполнимой миссией.

Этот рецепт призван упростить жизнь мамам. Он позволяет не только выиграть время и параллельно сделать домашние дела, но и подать на стол блюдо, от которого дети редко когда отказываются.

Рецепт быстрого супа для детей

Время: 1 час

Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 грамм куриного мяса

– 100 грамм вермишели;

– 1 морковка;

– 1 картофелина;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– столовая ложка растительного масла;

– соль и перец по вкусу;

– зелень перед подачей – если ребенок ее любит.

Приготовление:

Масло разогреваем на среднем огне. Мясо нарезаем и жарим до золотистого цвета. Добавляем нарезанные лук и чеснок и жарим еще 5 – 7 минут. Нарезаем морковь и добавляем на сковороду. Жарим 5 минут или до мягкости овощей. В глубокой кастрюле варим картофель. Через 10 – 15 минут добавляем туда овощи со сковороды. Доводим готовый суп до кипения. Солим, перчим, добавляем специи и варим 20 минут. Добавляем вермишель и варим до ее готовности. Снимаем суп с огня и подаем к столу. С "запасом" этот суп лучше не варить, вермишель со временем потеряет свою упругость.

Приятного аппетита!