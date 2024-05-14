Молодій мамі потрібно встигнути все: і з малюками побути, і хатні справи поробити, та ще й їсти наготувати. В такому ритмі кожна зекономлена хвилинка виглядає подарунком.

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А ще ж трапляється, що діти не хочуть їсти, особливо це стосується рідких страв. Вмовити дитину їсти суп інколи виглядає просто нездійсненною місією.

Цей рецепт покликаний спростити життя мамам. Він дозволяє не лише виграти час й паралельно зробити хатні справи, а й подати на стіл страву, від якої малеча рідко коли відмовляється.

Рецепт швидкого супу для дітей

Час: 1 година

Порцій: 4

Приготування:

  1. Олію розігріваємо на середньому вогні. М'ясо нарізаємо та смажимо до золотистого кольору.
  2. Додаємо нарізані цибулю та часник і смажимо ще 5 – 7 хвилин.
  3. Нарізаємо моркву та додаємо на пательню. Смажимо 5 хвилин або ж до м'якості овочів.
  4. У глибокій каструлі варимо картоплю. Через 10 – 15 хвилин додаємо туди овочі з пательні.
  5. Доводимо готовий суп до кипіння. Солимо, перчимо, додаємо спеції та варимо 20 хвилин.
  6. Додаємо вермішель і варимо до її готовності.
  7. Знімаємо суп з вогню та подаємо до столу.
  8. З "запасом" цей суп краще не варити, вермішель з часом втратить свою пружність.

Смачного!