Як з'ясували вчені з Пенсільванського університету, із закінченням навчального тижня поведінка дітей стає все більш імпульсивною та неуважною. Це має великий вплив на навчальний процес, адже негативна поведінка навіть одного учня може вплинути на весь колектив.

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Особливо некерованими, імпульсивними та неуважними діти стають у п'ятницю. Це вчені зрозуміли, дослідивши поведінку 62 дітей з різних класів.

Школярі носили спеціальні пристрої, яків вимірювали їх активність та переміщення у школі. Окрім цього, вони збирали фідбек від вчителів щодо поведінки цих дітей та їх освоєння нової інформації.

П'ятниця – найважчий день для батьків та вчителів / Фото Pixabay

Найлегше поведінку дітей контролювати у понеділок, проте з кожним днем їх рівень саморегуляції падає. Найнижчий показник у всіх дітей припав на п'ятницю.

Науковці рекомендують батькам та педагогам тренувати посидючість. Вони відстежили, що вміння чинити опір імпульсу має важливий позитивний вплив на подальше життя дітей.

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