Достатньо одного продукту: яка їжа покращить роботу мозку дитини

Дитячий раціон повинен бути збалансований та наповнений корисними елементами. Але вчені виявили, що деякі продукти працюють дещо краще за інші.

Нове відкриття

Як вдалося визначити команді докторанта нейробіології Університету Іллінойсу Айли Брістіної, є певний вид продуктів, які покращують роботу мозку у дітей. Зокрема, йдеться про розв'язання проблем, утримання уваги та пам'ять.

Читайте також Його називають новим Ейнштейном: 12-річний хлопчик вже вступає до вишу – ким мріє стати

Як розповіла науковиця, йдеться про соєві продукти. Після їх споживання когнітивні навички дітей зростали. На думку вченої, такий ефект можливий завдяки ізофлавонам.

Які продукти треба давати дітям

Ізофлавони – це природні сполуки, яким приписують багато позитивних показників.

Вчені радять регулярно годувати дітей продуктами на основі сої. Допомогти у цьому може наступний перелік продуктів:

тофу;

едамаме;

соєве молоко;

темпе — ферментований соєвий продукт;

місо;

соєвий йогурт;

соєвий білок;

соєве борошно;

соєве м'ясо;

натто — ферментовані соєві боби.

Раніше ми писали про помилки, яких варто уникати у виховані самостійної дитини.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.