Достаточно одного продукта: какая еда улучшит работу мозга ребенка

Детский рацион должен быть сбалансирован и наполнен полезными элементами. Но ученые обнаружили, что некоторые продукты работают несколько лучше других.

Новое открытие

Как удалось определить команде докторанта нейробиологии Университета Иллинойса Айлы Бристиной, есть определенный вид продуктов, которые улучшают работу мозга у детей. В частности, речь идет о решении проблем, удержания внимания и памяти.

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Как рассказала ученая, речь идет о соевых продуктах. После их потребления когнитивные навыки детей росли. По мнению ученой, такой эффект возможен благодаря изофлавонам.

Какие продукты надо давать детям

Изофлавоны – это природные соединения, которым приписывают много положительных показателей.

Ученые советуют регулярно кормить детей продуктами на основе сои. Помочь в этом может следующий перечень продуктов:

тофу;

эдамаме;

соевое молоко;

темпе - ферментированный соевый продукт;

мисо;

соевый йогурт;

соевый белок;

соевая мука;

соевое мясо;

натто - ферментированные соевые бобы.

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