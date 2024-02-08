Які імена були найпопулярнішими

Минулого року батьки віддавали перевагу більш поширеним іменам. Особливих сюрпризів у переліку популярних імен немає.

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Хлопчиків найчастіше називали Андрій, Артем, Богдан, Давид, Данило, Дмитро, Максим, Матвій, Марк, Микола, Олександр. Щодо дівчаток, то найбільш популярними іменами стали Анна, Вікторія, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Мілана, Софія, Соломія.

Українські батьки часто обирають поширені імена / Фото Pixabay

Що стосується імен, які стали найменш поширеними, то тут достатньо незвичних та оригінальних варіантів. Наприклад, дівчаток рідко називали Джульєта, Юстінія, Жива, Лієль, Каталєя, Мілада, Шеру, Марселіна, Роксана, Стефанія, Гната.

Для хлопчиків батьки зрідка обирали імена Відар, Ілай, Ксавʼєр, Авель, Рожден, Іона, Тео, Лев, Зорян та Ян.

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