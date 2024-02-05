Обман від дітей – це завжди негативне явище, яке розчаровує батьків. Аби такого не траплялося, варто пам'ятати про кілька принципів, які навчать вашу дитину без страху завжди говорити вам правду.

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Самовираження важливе

Потрібно дуже вдало підбирати слова критики, аби дитина не замкнулася у собі. Яким би не був результат самовираження, ніколи не критикуйте та пам'ятайте, що саме зараз дитина вчиться проявляти свій потенціал та розширює межі своїх можливостей.

Відповідайте за своїх дітей

"Ми не можемо з ним/нею впоратися", "Він просто такий є" та інші схожі фрази повинні просто зникнути з вашого лексикону. Психологи наголошують, що таке небажання батьків визнати відповідальність за дитину точно не сприятиме зміцненню довіри.

Зауваження – лише помірковані

Цей пункт повинні пам'ятати не лише батьки, а й усі, хто залучений до процесу виховання дитини. Найгірше, що може статися, це навіяти страх перед помилкою. Хочете навчити – розкажіть про свій досвід виходу із ситуації або вирішення проблеми, однак без усіляких "А ось я...".

"Вірте", навіть якщо правда інакша

"Мої батьки мені вірять" – це найцінніше, що зможе сказати ваша дитина. Цілком очевидно, що про деякі речі вона спочатку буде обманювати, боячись побачити у ваших очах розчарування або іскорку гніву. Варто лише "погасити" цей страх – і казати вам неправду не буде жодних причин. Турбота та увага найважливіші, пам'ятайте про це завжди.