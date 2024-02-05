Обман від дітей – це завжди негативне явище, яке розчаровує батьків. Аби такого не траплялося, варто пам'ятати про кілька принципів, які навчать вашу дитину без страху завжди говорити вам правду.
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- Самовираження важливе
Потрібно дуже вдало підбирати слова критики, аби дитина не замкнулася у собі. Яким би не був результат самовираження, ніколи не критикуйте та пам'ятайте, що саме зараз дитина вчиться проявляти свій потенціал та розширює межі своїх можливостей.
- Відповідайте за своїх дітей
"Ми не можемо з ним/нею впоратися", "Він просто такий є" та інші схожі фрази повинні просто зникнути з вашого лексикону. Психологи наголошують, що таке небажання батьків визнати відповідальність за дитину точно не сприятиме зміцненню довіри.
- Зауваження – лише помірковані
Цей пункт повинні пам'ятати не лише батьки, а й усі, хто залучений до процесу виховання дитини. Найгірше, що може статися, це навіяти страх перед помилкою. Хочете навчити – розкажіть про свій досвід виходу із ситуації або вирішення проблеми, однак без усіляких "А ось я...".
- "Вірте", навіть якщо правда інакша
"Мої батьки мені вірять" – це найцінніше, що зможе сказати ваша дитина. Цілком очевидно, що про деякі речі вона спочатку буде обманювати, боячись побачити у ваших очах розчарування або іскорку гніву. Варто лише "погасити" цей страх – і казати вам неправду не буде жодних причин. Турбота та увага найважливіші, пам'ятайте про це завжди.