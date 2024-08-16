Відкриття вчених

Непорозуміння між батьками та дітьми – це проблема, якій вже тисячі років. Однак після багатьох досліджень вчені з'ясували, що один достатньо лише одного фактору, аби одним зусиллям подолати багато бар'єрів.

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Йдеться про таку звичну для всіх нас річ як гумор. Сміх – це один із інструментів щастя, і його застосування у вихованні є гарним рішенням для того, щоб не лише уникнути непорозуміння, а й будувати глибокі та довірливі стосунки.

Як гумор допомагає

Діти, в кого у стосунках з батьками був присутній гумор, частіше відзначали їх як неформальні та щасливі. Також більшість цих дітей вважає, що батьки чудово впоралися зі своєю роллю у вихованні.

Вчені також виокремили кілька факторів, на які впливає гумор:

зниження стресу;

розвиток когнітивної гнучкості;

творчий підхід до розв'язання проблем;

вищий показник стійкості.

Однак автори дослідження наголошують: важливо, аби батьки залишалися авторитетами для дітей, буля для них орієнтиром та прикладом.

Раніше ми писали про те, чому краще не використовувати фразу "Ти можеш все", коли йдеться про мотивацію дитини.