Буде чимало комплексів: які фрази краще не говорити дітям

Ці поширені фрази, які часто лунають від батьків., насправді створюють багато проблем. Їхня шкода доведена, тож дорослим краще їх уникати, якою б не була ситуація.

Коли справа доходить до розмови з дітьми, дуже легко скотитися до загальних фраз. Але, як з'ясувалося, не всі ці приказки є корисними.

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"Чудова робота"

Дослідження показали, що загальний комплімент на кшталт "Хороша дівчинка" або "Молодець", щоразу, коли ваша дитина опановує якусь навичку, робить її залежною від похвали, а не від власної мотивації. Замість того, щоб надавати надмірні та розпливчасті позитивні відгуки щоразу, коли дитина чогось досягає, скажіть: "Це була гарна передача. Мені подобається, як ти кинув м'яч".

"Ти в порядку!"

Коли ваша дитина подряпає своє коліно і заллється слізьми, ви можете запевнити її, що вона не сильно поранена. Але якщо сказати, що з ними все добре, це може тільки погіршити їх самопочуття.

У цей момент ви можете найкраще допомогти своїй дитині, показавши їй, як розуміти свої емоції та справлятися з ними, а не ігнорувати їх. Спробуйте обійняти малюка і сказати щось на кшталт: "Мені шкода, що ти впала". Потім запитайте, чи хочуть вони перев’язку, чи поцілунок, чи те й інше.

"Ми не можемо собі цього дозволити"

Легко сказати "ми не можемо собі цього дозволити", коли ваша дитина просить у вас нову іграшку, але це означає, що ви не контролюєте свої фінанси, що може налякати дітей, каже Джейн Перл, автор книги "Діти і гроші".

Виберіть альтернативний спосіб донести ту саму ідею, наприклад: "Ми не збираємося це купувати, тому що економимо гроші на важливіші речі". Якщо вони наполягають на обговоренні, у вас є ідеальне вікно, щоб розпочати розмову про те, як складати бюджет і розпоряджатися грошима. Ви навіть можете допомогти їм навчитися складати бюджет, пропонуючи їм гроші за роботу по дому та показуючи, як розпоряджатися коштами.

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