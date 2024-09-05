Як допомогти дітям подолати стрес в укритті
Програма ментального здоров'я першої леді Олени Зеленської "Ти як?" представила кілька рекомендацій, які допоможуть підтримати школярів в укритті. Вони також можуть бути ефективними й в інших стресових випадках.
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Вчителі та батьки можуть скористатися цими корисними вправами, які створені для дітей різного віку. Малюки реагують на тривогу та страх по-різному, однак є базові техніки, які працюють майже у всіх випадках.
Як заспокоїти дитину в укритті: корисні прийоми:
Раніше ми писали про те, як батькам варто знімати стрес, аби він не позначився на стосунках з дітьми.