Як допомогти дітям подолати стрес в укритті

Програма ментального здоров'я першої леді Олени Зеленської "Ти як?" представила кілька рекомендацій, які допоможуть підтримати школярів в укритті. Вони також можуть бути ефективними й в інших стресових випадках.

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Вчителі та батьки можуть скористатися цими корисними вправами, які створені для дітей різного віку. Малюки реагують на тривогу та страх по-різному, однак є базові техніки, які працюють майже у всіх випадках.

Як заспокоїти дитину в укритті: корисні прийоми:

Раніше ми писали про те, як батькам варто знімати стрес, аби він не позначився на стосунках з дітьми.